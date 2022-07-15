澎湃新聞報導，河南省四家村鎮銀行4月中旬以來暫停所有儲戶現金提取業務，眾多儲戶措手不及，爆發弊案與抗議活動。為此，河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等4家銀行15日發布資金墊付說明。按照操作說明，單家機構單人合併金額5萬元（人民幣，下同）以上個人，應先在村鎮銀行官網線上資訊登記，資訊登記通過審核後，次日在微信小程序「村行墊付」上身分認證、確認墊付金額，並填寫帳戶資訊，閱讀並勾選墊付協議後，將獲得墊付資金。

7月11日晚間，河南銀保監局、河南省地方金融監管局發布公告稱，根據案件查辦和資金資產追繳情況，經研究，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。公告指出，2022年7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元（含）以下的客戶。單家機構單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。

澎湃新聞報導，河南省農村信用社聯合社認證的「村行墊付」微信小程式現已上線，登錄時需要輸入在村鎮銀行的預留手機號，非預留手機號不允許登錄。

此外，安徽蚌埠銀保監分局和蚌埠金融局此前也公告稱，自7月15日起對固鎮新淮河村鎮銀行客戶開展先行墊付，相關要求與河南保持一致。該銀行的墊付工作由中國農業銀行蚌埠市分行代理組織實施。7月13日，該銀行也公告稱，為配合做好墊付工作，該銀行即日起對在濱海國金所和自營小程式辦理業務的客戶開展相關資訊等級核驗。

7月15日午間，有相關微信群的聊天記錄顯示，已有人提交墊付申請，顯示「您的交易申請已處理，預計24小時到帳」，也有人出示截圖顯示，已於11時30分左右收到轉帳，對方戶名為「村鎮銀行第一批墊付資金」。

7月14日晚間，據大陸央視財經消息，為確保墊付工作穩妥實施，採取分批墊付方式。同時，考慮優先保護普通小額客戶合法權益，選擇先行墊付單家機構單人合併5萬元（含）以下客戶本金。待5萬元以下客戶本金墊付工作完成後，下一步將陸續啟動其他金額客戶墊付工作。墊付資金來源於地方公安機關在案件查辦過程中，查封、扣押、凍結的新財富集團部分資產處置變現所得資金。