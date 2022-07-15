地方爭取15年，近日獲公路總局核定補助「布袋商港聯外道路新闢工程」總經費13.6億元。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮主要景點皆位於海埔新生地，多年來只靠「布新橋」做為唯一橋梁通道，為兼顧交通分流和安全性，地方爭取15年，近日獲公路總局核定補助「布袋商港聯外道路新闢工程」總經費13.6億元，預計含跨海大橋，新闢總長1120公尺，將有助提升地方交通安全及生活品質。

布袋海埔新生地區對外橋梁只有布新橋，此橋梁除了供布袋地區居民進出基本需求外，也是搭船往返布袋─澎湖旅客、高跟鞋教堂遊客必經之路，加上布袋觀光漁市，中山路到布新橋路段經常塞車，突顯布新橋規畫容量已遠遠不足應付假日運輸與交通流量需求。

不只觀光運輸量能不足，「布新橋」使用長達23年，為布袋國內商港車輛及海埔新生地居民進出唯一道路，易形成孤島效應，缺乏避難輔助道路功能。

縣府自2007年起爭取增設聯外道路，歷經歷任縣長、立法委員、地方士紳等多次向交通部高雄港務局、航港局及交通部爭取，終於獲公路總局核定補助13.6億元。