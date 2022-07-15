泰國越捷航空公司宣布從2022年8月16日起推出從台北（桃園）－曼谷（素萬那普）的新國際航線，進一步開拓區域連結性，初期每周以3班（每周二、四、六）飛航，飛行時間約為3小時45分鐘，7月20日起推出單程2399元的促銷價。

泰越捷為慶祝即將推出的新國際航班，推出「Fly Comfy、Fly Deluxe」促銷活動，含稅價新台幣2399元起，服務包括7公斤的隨身行李與20公斤的托運行李、免費選座、優先登機和無限次免費更改航班等。

優惠活動可於2022年7月20日至27日預訂，旅行期間為2022年8月16日至2023年3月25日。

泰越捷航空目前有曼谷－金邊每日2班、曼谷－新加坡每日1班的服務，另將從7月16日開始運營曼谷－日本福岡直飛航班。

泰越捷強調，完整接種疫苗的旅客入境泰國，不再需要擁有新冠肺炎陰性證明，也不再需要在抵達時進行隔離。台灣旅客進入泰國前，仍須申請簽證。