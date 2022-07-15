新北市交通局近年推動智慧停車設備，隨著智慧管理提升，車格周轉率也提升3倍。為了讓家長安心接送、貨運司機能專心卸貨，交通局宣布下周一（18日）將在新莊、五股、泰山、林口4區32格家長接送停車格位、22格裝卸貨格位，導入路邊停車智慧化管理。

交通局長鍾鳴時表示，市府4月起已在新店、中和、永和等托老、托幼和托嬰場所的家長接送停車格設置智慧停車設備，並採取無紙化收費，讓家長在接送時段可以依接送需求設定允許的停車時間，安心接送小孩，不用擔心車輛被拖吊，其餘車輛若逾時停車，也會即時上傳違規資料，給予警方取締，落實公平分享原則。

鍾鳴時說，停車智慧化服務也能讓物流宅配貨車更快找到停車位，智慧停車格啟用至今，車格周轉率提升3倍，為了持續擴及服務，預計9月底將在轄內31所托老、托幼及托嬰中心的249格家長接送格位，以及83條路段設置175格裝卸貨格位實施智慧化管理。

交通局指出，新莊裕民國小附設幼兒兒園、五股德音國小附設幼兒園、泰山明志國小附設幼兒園及林口國小附設幼兒園等4所幼兒園的家長接送停車格，以及新莊中央路、中原路、五股成泰路3段、泰山泰林路2段、林口中山路、佳林路、文化一路、文化二路1段、文化二路2段、文化三路、林口路、信義路、文化三路1段394巷等13條路段的裝卸貨格位，將在下周一率先實施智慧化管理。

交通局補充，民眾可利用手機行動支付APP，綁定信用卡繳納路邊停車費，每3筆資料可現折5元，新用戶可再享前3個月每筆路邊停車費6折優惠，民眾也可至四大超商多媒體機查單繳費，希望達成無單化目標，落實環保。