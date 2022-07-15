大陸近期面對停貸事件愈演愈烈，首個爛尾樓的官方防範政策隨之發布。西安市住建局聯合自然規劃局、金融工作局等多個單位14日晚上聯合發布《關於防範商品房延期交房增量問題的工作措施》。西安市住建局指出，該文件是為進一步規範房地產市場秩序，有效防範商品房延期交房增量問題，促進房市健康有序發展。

據《齊魯晚報》報導，該措施用六條十三款，包含土地出讓、專案建設過程、預售許可管理、預售資金監管、交付環節、信用管理等環節加強監管，防範樓盤爛尾等層面。在倍受關注的預售資金監管部分，也成為此次重點，共有5條新規旨在加強預售資金監管。

例如收款方面，西安市要求商品房預售資金（包括定金、首付款、購房貸款及其他形式的全部房款）應全部直接存入專用監管帳戶進行監管，開發企業不得直接收取或另設帳戶收存購房人的購房款。

在撥付部分，在商品房專案完成主體結構驗收前，累計使用重點監管資金不得超過總額的50％；完成竣工驗收前，不得超過95％；完成竣工驗收備案前，不得超過99％；不動產首次登記後，可以提取剩餘1％。其中7層以上的建築，總層數達到1／3、2／3前，累計使用重點監管資金分別不超過總額的20％和35％。

近期大陸「爛尾樓」造成屋主停止償還房貸事件，短期內延燒多省逾百案例，衝擊更延燒到銀行端甚至擔心影響到金融體系。據中國房產信息集團數據指出，截至13日已有50多座城市、100多起停止償還貸款的爛尾樓項目，且檯面下可能還有更多案例。