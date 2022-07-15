南投縣草屯鎮發生半世紀來最駭人聽聞的槍擊命案，康建生技公司4人遭冷血行刑式槍殺，檢警鎖定離職的李姓兇嫌全力追緝，他在霧峰一處郊區鐵皮屋棄置機車逃逸後，仍在台中市內逃竄，警方一度發現他凌晨出現在大慶火車站身影，包括刑事局中打與中市警局已部署重兵，要將人全力逮捕歸案。

56歲的李姓男子曾短暫在康建任職1年多，因不滿遭洪姓女課長從生產課調職園藝課發生衝突，甚至洪女下班後騎車半途遭人持鐵條打個半死，洪女一口咬定是李男所為，李男遭投檢依殺人未遂起訴，卻因提出完美的不在場證明，或法院判決無罪定讞。

此次遭行刑槍殺的4人，都是當年出庭的證人，令公司員工和鄰居不寒而慄，至於當年被害的洪姓女課長如今行蹤？檢警三緘其口，目前僅知道洪女離職多年。

全案由南投地檢署指揮偵辦，刑事局中打一早大軍出動，兵分多路追緝李男行蹤；他槍殺5人後騎乘一名劉姓死者的機車逃離現場，警方循線找到他的機車，卻被李男兔脫，循線發現他曾在今天清晨6點多，搭乘計程車至台中市大慶車站，並在剪票口徘徊後離去，未進入月台搭車。

根據警方追查，李男騎車逃逸後，曾搭計程車、步行逃逸，且多次製造斷點，躲避追查，不排除也變裝沿著雙鐵移動，警方正擴大過濾周邊及沿線的監視器追查其行蹤。