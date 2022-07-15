市議員陳本添（左）說，他從2011年起，就爭取闢建規畫后里風鼓崎步道，卻因土地及經費問題一直無法順利闢建使用。（立委楊瓊瓔服務處提供）

台中市后里區中科北邊林地位處稜線，相隔大安溪，居高遙望火炎山堪稱全台絕無僅有的無邊際大景；市議員陳本添10多年前即爭取后里風鼓崎步道，卻因用地及經費問題卡關。經立委楊瓊瓔奔走15日與各單位協調獲得同意認養；陳本添說，將由觀旅局綠美化並施作觀景步道，經費部分爭取中央各單位補助。

附近居民指出，后里中科北邊林地是后里最具潛力的秘境，從稜線居高臨下，可遠望泰安、公館、大安溪，坐擁壯闊火炎山美景。四、五年級生的高二上學期地理課本的火炎山照片，全台絕無僅有的無邊際大景，就是從這裡取景非常漂亮。

陳本添說，他從2011年起，就爭取闢建規畫后里風鼓崎步道，卻因土地及經費問題一直無法順利闢建使用，步道開闢案卡住11年。立委楊瓊瓔15日邀集中市觀旅局、農業局、農委會水保局、台鐵局、台電公司及后里區公所會勘，后里地區也有11位里長到場關心。

后里區長賴同一表示，后里區西有麗寶度假區、東有觀音山步道、北有泰安櫻花、南有后豐鐵馬道，若補足風鼓崎步道可望成為旅遊亮點。后里里里長楊春明期待秘境完成帶來更多遊客，其他關心的里長也都表達希望加速進行。

楊瓊瓔強調，風鼓崎步道在縣市合併前，曾委由顧問公司初步規畫設計，全長約1700公尺，當時經費概估約1850萬元，時隔多年須重新檢討。獲得水保局、農水署、台電公司、台鐵局在經費及用地上的協助促成地方建設，後續由觀旅局應邀請各界踏勘，確定步道路線及設施等，經費部分將爭取中央單位補助。