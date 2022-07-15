新北市環保局今公布新北市去年至迄今前7大環境衛生污染樣態，分別為「任意棄置垃圾及家具、亂丟煙蒂、違規張貼或掛設廣告物於公共設施、寵物便溺未清、屋外堆置雜物、亂吐檳榔渣及污染路面或牆壁」，共開出1萬8439張罰單，罰鍰近4600萬元，新北市依行政院環保署「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，加重這7項常見環境衛生污染案件的罰鍰，原罰鍰1200元起至6000元，加重為2400元起至6000元。

環保局統計，民眾污染環境衛生違反廢棄物清理法規定的案件，去年共告發1萬3519件、今年上半年已告發4920件，其中案件數量最多的是「任意棄置垃圾及家具」及「亂丟煙蒂」，環保局針對7大常見環境衛生污染行為提高3至4倍罰鍰，以期能杜絕環境污染。

在加重處分的行為中，「任意棄置垃圾及家具」、「亂丟煙蒂」及「違規張貼廣告物於公共設施」罰鍰皆提高至3600元，「任意棄置垃圾及家具」不論是亂丟垃圾包、回收物還是廚餘，或是大型家具隨意棄置、大型家具未向清潔隊預約即排出等，都會對市容觀瞻及環境衛生產生相當大的影響，請民眾遵循合法方式排出垃圾，不要隨意棄置，造成環境髒亂。

「亂丟煙蒂」行為也會造成環境嚴重污染，因煙蒂內有不可分解的塑膠纖維，又內含致癌物質、重金屬、尼古丁及環境賀爾蒙等危害物質，且煙蒂如被丟入水溝，除清理困難也會增加淹水風險；而「違規張貼或掛設廣告物於公共設施」不僅嚴重影響市容，甚至可能影響行人與行車動線，亦列入加重處分之污染樣態。

「寵物便溺未清」也是經常被檢舉的類型，飼主如未即時清理便溺，會面臨3000元的加重罰鍰，環保局為鼓勵民眾攜帶寵物出門時養成隨手清除寵物便溺的習慣，推出新北限定版可愛柴狗便袋箱，提供忘記自備清除工具的飼主取得狗便袋做清理。

針對「屋外堆置雜物」若占用公共區域者，罰鍰提高至2400元；而「亂吐檳榔渣」除了同樣加重罰鍰處分至2400元外，還須額外接受4小時的戒檳班講習。

另外，「污染路面或牆壁」類型的環境衛生污染案件，因清理不易，往往需動員大量人力機具，且可能影響用路人的安全，故環保局依污染物質不同，訂定不同程度的加重處分：若污染物可以清水沖洗者，罰鍰提高至2400元；若為油污、噴漆等清水不易清理者，則罰鍰加重4倍，提高至4800元。