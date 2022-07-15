創意(3443)第二季營營運表現優於預期，法人樂觀看好，單季每股淨利將超越5元大關，另外，因AI、5G和Networking的開案需求強勁，NRE(委託設計)在7奈米和5奈米陸續有斬獲，更獲台積電(2330)產能撐腰，創意下半年表現會比上半年更好，創意今開高走高，一度攻上漲停。

創意受惠Turnkey(量產)表現優於預期，帶動第二季業績表現優於預期，創意第二季NRE營收為15億元，季增長19%、年增長33%，成長幅度低於預期，但量產營收貢獻達37億元，季增長20％、年增長75％，卻是遠優於公司的，主要是來自SSD、網絡客戶需求更甚預期。法人估計，其單季毛利率續揚有望抵銷費用增加的不利影響，為此，第二季每股淨利將超越5元大關。

展望後續，因佈局AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)與5G均進入發酵期，故短期景氣波動影響有限，加上有台積電撐腰，隨晶圓滿足率提升，對於後續的營運展望更樂觀。

創意布局AI、5G、Networking，以及5奈米、7奈米和先進封裝領域，已經開始跨入收收割，由於AI、5G和Networking的開案需求強勁，NRE在7奈米和5奈米也陸續有斬獲，如AI、Networking領域，就有4個5奈米與多個7奈米的NRE案子在手；另外，Turnkey部分，SSD、Networking switch、數位相機、Flash controller等，隨製程轉換，開始跨入16和12奈米投片，加上晶圓代工廠端也逐步釋出更多的產能，創意下半年表現會比上半年更好。