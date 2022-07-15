該餐廳位在馬公的南海遊客中心2樓，座位採露天的方式，客人可以邊吃味美的海鮮，邊欣賞馬公港浪漫的海景。（張茂雄攝）

交通部觀光局15日推出「悠遊國旅補助方案」，澎湖有家餐廳推出「龍蝦蛄與石斑魚海鮮蒸鍋」的專案，讓來澎湖旅遊的客人可以吃到龍蝦、蝦蛄拍子（扇蝦），以及由澎湖縣政府農漁局認證的「澎湖優鮮」石斑魚，當然還有小管、牡蠣、澎湖絲瓜等澎湖當地當季優質食材，西衛麵線石斑魚骨湯壓軸，以一鍋三吃的方式，將健康美味用蒸煮的料理方式呈現，澎湃豐盛的澎湖海鮮令饕客食指大動。

美女老闆蘇方蕙表示，該餐廳位在馬公的南海遊客中心2樓，座位採露天的方式，每張桌椅之間都會拉大距離，以免互相干擾產生防疫漏洞，由於全程用餐都是在戶外大露台空間，遊客可以安心享用美味「尚青」的澎湖海鮮，望著來往的豪華遊艇與成群的海鳥飛過，有如置身在國外浪漫的海島渡假勝地，讓人身心同感暢快。

蘇方蕙說明，餐廳推出1鍋3吃的「海鮮蒸鍋」模式，希望藉由最簡單、不破壞海鮮原味的健康料理方式，讓來到澎湖的遊客嚐到鮮甜的魚蝦蟹貝。在這裡用餐可以一面欣賞馬公港海景，一面享用最可口道地的澎湖海鮮。由於前方就是五星級的福朋喜來登與澎澄飯店，很多遊客也喜愛在此享用美味的海鮮大餐。

這家餐廳的海鮮食材大多來自澎湖縣政府認證的「澎湖優鮮」養殖場，由於澎湖海域海水純淨無污染，是孕育水產品的絕佳環境。澎湖縣政府輔導的「澎湖優鮮」認證標章，目前已有41家業者通過，縣府針對養殖業者的水產品，會不定期抽驗64種動物用藥殘留、以及5種重金屬含量的殘留，透過專家學者層層審查嚴格把關，消費者可以安心食用。