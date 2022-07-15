中國經濟表現持續疲弱，官方今天公布，中國第2季國內生產毛額（GDP）年增僅0.4%，今年上半年GDP年增只有2.5%。國家統計局指出，實現全年經濟成長率5.5%預期目標有挑戰。

國家統計局今天公布今年上半年及第2季主要經濟數據。上半年國內生產毛額達人民幣56兆2642億元（約新台幣250兆元），按不變價格計算，年增2.5%；第2季GDP年增僅0.4%。

今年上半年全國規模以上工業增加值年增3.4%，第2季規模以上工業增加值年增0.7%。6月份製造業採購經理指數為50.2%，較5月上升0.6個百分點。1至5月份全國規模以上工業企業實現利潤年增只有1%。

今年上半年社會消費品零售總額年降0.7%，第2季也年降4.6%。

今年上半年全國固定資產投資（不含農戶）年增6.1%，中國用以提振經濟的基礎設施投資年增7.1%，製造業投資年增10.4%；仍然疲弱的房地產業，其開發投資按年下降5.4%，全國商品房銷售面積按年下降22.2%，商品房銷售額按年下降28.9%。

今年上半年，貨物進出口總額年增9.4%；出口年增13.2%，進口年增4.8%。

今年上半年全國居民消費價格（CPI）年增1.7%，第2季年增2.3%。

今年上半年全國城鎮新增就業654萬人，全國城鎮調查失業率平均為5.7%，其中第2季平均為5.8%。4月份全國城鎮調查失業率為6.1%，5、6月份連續回落，分別為5.9%、5.5%。

年輕人、大學畢業生失業問題持續令人憂慮，6月份16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為19.3%、4.5%；較5月份分別為18.4%、5.1%增加。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，今年以來國際環境更趨複雜嚴峻，COVID-19疫情多點散發，不利影響加大，經濟發展極不尋常，超預期突發因素帶來嚴重衝擊，第2季經濟下行壓力明顯增大。

他表示，4月份主要經濟指標深度下跌，5月份降幅收窄，6月份經濟企穩回升。一系列紮實穩住經濟政策成效明顯，第2季實現了經濟正增長，穩住經濟大盤。

他強調，世界經濟滯脹風險上升，主要經濟體政策趨向收緊，外部不確定因素增加，加上國內疫情影響還未完全消除，需求收縮與供給衝擊交織，結構性矛盾和週期性問題疊加，市場主體經營較困難，經濟持續恢復基礎不穩固，要實現全年經濟成長率5.5%預期目標有挑戰。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110715