林隆璇到場弔唁朱俐靜。（羅永銘攝）

安偉到場弔唁朱俐靜。（羅永銘攝）

朱俐靜3日乳癌病逝，今（15日）第2天開放民權東路國寶會館讓藝人朋友弔唁，陳大天、大根、田亞霍、范乙霏等人上午陸續到場致哀；朱俐靜是《超級偶像》第3屆冠軍，當時節目評審之一的林隆璇，今中午眼眶泛淚步出會館，他難過表示：「當時第3屆總決賽，她得第一名後我給Miu一個中肯建議，賽後她跟我邀歌，我有寫、但一直沒有完成，如今歌手已經不在了，可能會成為一首寫不完的歌，我也沒有心情寫，滿遺憾的，再也沒機會（合作）。」

他表示Miu是個很棒的歌手，自己可能因此壓力大無法完成這首歌曲，且他每年都會收到朱俐靜的禮物：「老師們都覺得你是一個念舊又感恩的人。」透露她當年在節目中演唱〈Without You〉驚豔評審，「妳畢業後，每年都收到你的禮物，老師們都覺得妳是一個念舊又感恩的人，在這個時代難能可貴。」林隆璇開個唱時第一個就想邀請朱俐靜，「因為妳的現場爆發力及感染力無人能及，感謝妳的出現，願妳前往的世界沒有痛苦，充滿快樂及妳喜歡的音樂」。

唐玲。（圖／羅永銘攝）

唐玲下午近2點由友人陪同到場，停留約莫10分鐘步出會館，哽咽表示：「她這麼善良，離開人世是大家的損失，希望Miu在天上繼續她最喜歡的音樂，相信她的愛與歌聲會永遠留在大家心中。」也透露和朱俐靜家人聊起她為何走得突然，「主要是發現得太晚，後面沒有做什麼比較積極性的治療，身體又出現抗藥性，病情才會急轉直下」。