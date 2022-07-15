出門旅遊搶優惠，「2022台北國際夏季旅展」15日至18日於世貿一館登場，今年台北館以「來稻關渡」及「台北河濱單車輕旅行」為主題打造黃金稻穗意象，也結合台北市旅宿業者，推出2折起的泡湯、住宿優惠券，台北市長柯文哲到場致詞表示，今年關渡碼頭會重新整修，「來台北玩多花點錢就對了」。

台北館在身聲劇團熱情活力的鼓聲中揭開序幕，並舉辦抽獎與民眾互動，觀傳局表示，今年以「來稻關渡」及「台北河濱單車輕旅行」為主題籌組台北館，7月16日也將邀請陽光男神楊子儀，分享「來稻關渡祕境遊程」。

柯文哲致詞時表示，今年台北夏季旅展重點在「關渡」，關渡碼頭會重新整修，跟大稻埕碼頭做出區隔，下個月有城市博覽會，明年2月有台灣燈會，並幽默表示現場太吵，致詞到這草草結束，「來台北玩多花點錢就對了」。

觀傳局說明，台北館展場用飽滿的「稻穗」裝置，還原關渡稻田黃金稻穗的盛開美景，搭配河濱水岸的清涼意象，呈現夏天氣息，提供民眾絕美的拍照打卡地點。此外，除現場展覽，也結合「今天台北怎麼約」線上抽籤遊戲，分享後還可獲得限量好禮。

觀傳局指出，台北館3大展區內，面積最大的「住宿旅遊區」集結台北市旅宿業者，包括台北市溫泉發展協會整合的北投溫泉業者、士林地區五星級度假飯店的萬麗酒店、設計風格強烈的捷絲旅、以及新一代設計概念的amba意舍酒店，推出2折起的泡湯、住宿優惠券。

觀傳局表示，「休閒旅遊區」邀台北熊讚吉祥物、雙層觀光巴士，帶來好吃好玩又好看的台北驚喜；「夏季選物區」則推出夏日出遊小物，包括傳承三代的大春煉皂、以及店名充滿創意趣味的「自做自售創意供賣局」，帶來各式充滿濃濃台味的文創商品。

此外，觀傳局表示，館內累積消費300元即可獲得台北安心防疫酒精噴霧瓶，消費800元可獲得台北旅行充氣枕，無法前來的民眾也可以透過7月16日下午直播，線上逛台北館並參加限時抽獎。

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