宜蘭縣外海龜山島在昨天地震後，出現「火山流體」現象，今天（15日）有賞鯨船繞島時發現，龜山島龜首處崩塌，崩落的土石宛如瀑布般狀況，雖然是屬於自然的風化現象，但已讓目睹遊客嘖嘖稱奇，直說不虛此行。

今天上午8點從烏石港出海的一艘賞鯨船，在龜山島周邊尋找鯨豚蹤跡，但接近9時，賞鯨船發現龜首處塵煙漫漫，土石猶如瀑布般從峭壁滾落，不少遊客拿起手機拍照，賞鯨業者也彼此提醒與龜山島保持適當距離，避免發生危險。