立委江啟臣說，活動中心緊鄰八堡圳，為確保兩旁建物安全性，爭取第三河川局550萬元經費進行擋土牆修復。（立委江啟臣服務處提供）

台中市豐原區陽明、民生、東勢三里日據時期為八仙山林木集散地，是早期開發的舊鬧區，因長期缺乏活動中心，市府斥資2521萬餘元，興建社區教室及戶外廣場。市長盧秀燕15日出席落成啟用典禮表示，感謝中央和地方民代共同促成，完成地方心願，提供民眾更優質、舒適的休憩空間。

盧秀燕表示，陽明、民生、東勢三里位於舊台中縣治豐原市區中心，因開發較早，加上鐵路高架化前鐵道貫穿，里民長久盼望的活動中心基地難尋，市府傾聽民意與中央攜手合作，活化東勢林管處閒置空地；經各界努力共同完成在地居民期待，提供里民安全活動學習空間及友善樂齡環境。

立委江啟臣說，活動中心緊鄰八堡圳，但原有護岸年久失修，為確保兩旁建物安全性，爭取第三河川局550萬元經費進行擋土牆修復。目前完成第一階段70公尺，後續二、三期修復將在9月初進場施工。未來活動中心可望結合鄰近鐵道綠廊自行車道與鐵道橋下停車空間，提升周圍居民的生活便利性。

豐原區長洪峰明指出，三里活動中心利用基地地形特性打造綠意盎然、流水淙淙的舒適環境，啟用後提供民眾集會、活動、上課、健康促進及交誼的多功能活動空間及友善樂齡環境，凝聚社區意識，成為提升居民精神生活的重要場域。

民政局長吳世瑋強調，豐原是合併前的縣治中心，市府多項建設持續推動中，包括興建完成的「豐原轉運中心暨立體停車場」，目前已完成招商，未來將成為山城新地標；今年1月動工的「豐原國民暨兒童運動中心」，將提供山城全齡休閒運動空間；「豐原安康段二期社會好宅」預計明年底完工，提供市民更宜居、更便利的生活環境。