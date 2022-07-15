中國網15日消息，大陸國新辦就2022年上半年國民經濟運行情況舉行發布會。今年16-24歲青年失業率創下新高，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司長付淩暉表示，受疫情影響，企業吸納就業能力下降，年輕人求職管道在疫情條件下也受到了阻礙。加之今年大專院校畢業生總量又創歷史新高，加劇了青年就業壓力。6月分，16-24歲城鎮青年失業率為19.3％，處於今年以來較高水準。

付淩暉分析，受多方面因素影響，4月分城鎮調查失業率升至6.1％，隨著疫情防控形勢向好，5月分開始，城鎮調查失業率連續兩個月下降，5月分城鎮調查失業率為5.9％，比上月下降0.2個百分點，6月分進一步降至5.5％。

總的看，隨著經濟恢復，穩就業政策顯效，第二季中國就業形勢總體呈現改善趨勢，但是青年就業壓力大的問題仍較突出，必須持續抓好穩就業工作，特別是重點群體就業，要進一步落實穩就業政策，落實就業幫扶，促進就業形勢持續向好。

付淩暉稱，從第二季情況看，就業形勢主要有以下幾個特點：

一是就業主體人群就業總體穩定。25-59歲就業主體人群失業率4月雖升高，但是升幅明顯低於總體失業率水準。6月，25-59歲就業主體人群失業率為4.5％，比上月回落0.6個百分點，接近2021年平均水準。

二是農民工群體就業形勢好轉。農民工群體多從事勞動密集型製造業和服務業行業，以個體戶和靈活就業的居多，就業穩定性相對較差。受疫情衝擊影響，4月外來農業戶籍人口失業率升至6.6％，隨著疫情逐步得到控制，助企穩崗措施發力，農民工群體的就業明顯改善。5月外來農業戶籍人口失業率降至6.2％，6月降至5.3％，低於整體失業率水準。

三是青年就業壓力仍然較大。青年群體初次進入勞動力市場，普遍面臨摩擦性失業困境，同時受疫情影響，企業吸納就業能力下降，年輕人求職管道在疫情條件下也受到了阻礙。加之今年大專院校畢業生總量又創歷史新高，加劇了青年就業壓力。6月分，16-24歲城鎮青年失業率為19.3％，處於今年以來較高水準。