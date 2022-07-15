比莉推出新單曲回歸歌壇。（環球提供）

比莉1980年代推出〈什麼都不必說〉後旋即成為熱門金曲，如今轉眼38年過去，比莉帶著新單曲〈什麼都不必說-2022 Remix〉回歸歌壇，並由兒子周湯豪包辦這首歌的Rap詞創作、歌曲製作及MV執導，也是母子相隔近20年再度合唱，比莉笑說：「上一張專輯是2002年，隔20年我又出來玩一下，跟大家一起Party很好玩。」

MV橫跨多世代的經典元素，2人穿上成套搭配的「家徽」豹紋潮衣，連同舞群也一起穿戴豹紋單品及funky爆炸頭，讓這首歌披上濃厚的嘻哈潮味。身兼MV導演跟兒子角色的周湯豪表示：「人生很少有這樣的機率，剛好你跟媽媽從事同樣的行業，還有機會可以幫她製作、幫她拍攝MV，還很榮幸的可以在同1首歌一起合唱，這對我來說是我人生、事業上一個很重要的里程碑。」一旁的比莉幽默對兒子說「給我好好拍，不然你不用回家」，下一秒則對著鏡頭直呼：「導演超嚴格的，我今天壓力超大，導演剛從美國得獎，一定要找他來拍。」