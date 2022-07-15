台北市車位難找，一名女網友在北車附近工作，每天為了找車位，都在上班1小時前就出門，本以為停好車、鎖上龍頭就沒事，下班卻發現超沒品的人竟隨便移動她的機車，導致她的機車被包圍，根本無法移動，最慘的是還被強制收取停車費，讓她真的欲哭無淚。貼文引起網友熱烈討論。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》上發文說，她在台北車站附近工作，眾所皆知南陽街附近的停車位很難找，因此她雖然9點才上班，但每天卻都會提早1小時，大概8點左右就出門尋找車位。

女網友指出，她停車的時候，都會順便鎖上機車龍頭，沒想到下班以後，卻發現機車被大幅度移動過位置，而且還不是一般狀況常見的「一個停車格塞2台機車」，而是把妳的機車整個挪出停車格，橫向擺到所有機車前方的小隙縫裡面，導致車子被團團圍住，根本無法挪出來，但又很慘的必須繳停車費。

女網友表示，她嘗試向市政府申訴也沒有用，因為就照片來看，原PO的車就是停在那個位置上面，無論車有沒有辦法移出來，只要停在那邊，就是要繳停車費。面對這樣的結果原PO超級無奈，提早出門為了找到好車位，結果竟然被陌生人下狠手，讓她的機車被團團包圍，無法脫身，真的讓人很想哭。

超衰事跡引起網友討論，不少人建議，下次在這樣一位難求的地區停車，記住停好車以後，要先用手機拍照，萬一遇到缺德鬼亂移車，還有證據可以申訴。「停好拍照就對了，如果收到單子還有證據申訴+1」、「沙丁魚模式我還能接受，但這種移法就真的很烙賽，一不小心還會被開罰單」、「在台北鬧區停車，真的要練本事」、「只能說台灣人的素質不敢恭維」、「南陽街有南陽街的玩法」。