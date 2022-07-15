行政院4月公告修正公立大專兼任教師鐘點費支給基準表，調高幅度超過4％。全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）今日呼籲，中小學教師鐘點費也應比照辦理調高。

全教產表示，雖然108年1月1日行政院曾將公立國小兼任及代課教師鐘點費，自每節新台幣260元調整為320元，但當時僅是調整為與國高中相同水準的每分鐘8元，僅有同工同酬之效，並非真正調高。

全教產認為，以多年的物價波動來看，應至少達到每分鐘10元，而事實上公立大專校院教授目前已達每分鐘19.9元。

全教總提到，國中課後教師鐘點費已有15年以上未調整，而這15年來物價上漲，也加上家長因工作需求及對子女之期待，希望孩子能在課後或寒暑假期間在校多上一些課，因此希望教育部適當調高教師授課費用，讓教師授課意願更高，也能提高親師合作，創造更好之教學環境。

全教產也指出，接獲會員反應國中補校教師鐘點費「30年未調整」。目前各縣市國中補校教師鐘點費均比照國中教師鐘點費標準支給，即每節課360元；依據教育部「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，的確也是每節課360元。

全教產說明，由於各縣市國中補校與高中職進修部不同，國中補校並未設專任教師之編制，均由日校教師兼任，其日校、補校兼代課時數併計後受到限制，且日校、補校鐘點費竟被教育部齊一為每節課360元。

全教產稱，由於國中教師於白天時段上班授課後，如再於夜間時段(18：30-21：30)兼課(或超時授課)，應屬正常工作時間外之加班時段，除一日工作下來已屬疲累不堪，針對此一延長工作時間，教育部竟視而不見，未依勞基法等法規之精神加給工資，且30年未曾調整鐘點費。

全教產強調，由於大專校院「夜間授課」教師鐘點費已調高約為日間授課的1.06倍，為求同為「夜間授課」的補校永續發展、重視補校教育、不放棄每一個學生，也建議教育部提高補校教師鐘點費，便於進用優良合格師資，讓老師專業能力、專業態度，成為維持補校教學品質之最佳保證。