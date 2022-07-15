26歲香港女星嘉張嘉欣曾經是香港航空空姐，後來她轉戰當網紅，2014年出道，演出過電視劇《IT狗》、電影《我的筍盤男友》，最近網上瘋傳多支神似她的露骨短片，片中她穿著蕾絲睡衣，不時舔冰筒，給人無限遐想，網站還採會員制，最高等級會員月繳近8萬港幣（約30萬台幣）就可以完整瀏覽她的所有影片，但她稍早已經否認片中主角和帳號都不是她。

張嘉欣外型性感火辣，當年她出道時被媒體封為「第6個嘉欣」，因為過往叫嘉欣的個個都是大美人，包括最美港姐李嘉欣等，2019年港姐比賽中前五強還有一位叫做蔡嘉欣，而張嘉欣年紀最小，曝光度不高，被稱作是「隱世美女」。

長相神似張嘉欣的網友在網上散布不雅片。（圖／翻攝自 IG）

外型亮麗的張嘉欣其實已經名花有主，她和籃球員張偉康交往多年，2018年傳出男方偷吃，但張嘉欣選擇原諒，去年兩人結婚，張嘉欣被讚是「絕種好女人」。幾乎無負評的她，最近卻傳出疑似在網上當直播主拍性感片，時而僅穿內衣露事業線，時而穿上透明性感內衣，甚至有裸身淋浴等畫面。

發布疑似張嘉欣不雅片的網站採分級制度。（圖／取自《on.cc東網》）

據知，該網站會員採分級制度，有9種等級、7種價位，最便宜的單次斗內是20元港幣（約76元台幣），其他則是包月制，價錢從數百元台幣到近30萬台幣不等，估算每月至少能入帳70萬港幣（約267萬台幣）。對此，張嘉欣昨(14日)曬出一則限時動態，片中可見女星蘇菲亞薇格拉靠APP變身成艾瑪華森，意指網上的影片都不是她拍的，而她也已經去警局報案，希望早日獲得清白。