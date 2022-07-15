國民黨智庫緊咬民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」爭議，當初揭露並檢舉論文爭議的台大國發所退休教授、華梵大學特聘教授杜震華今天在國政基金會的直播節目上強調，林智堅的台大碩士論文不只涉嫌抄襲余正煌的畢業論文，為了避嫌刻意簡化余的部分參考文獻，反而導致剽竊他人著作的情形出現。

杜震華透露，約莫在三個禮拜前，有一位教授朋友告訴他林智堅的台大碩論和早一年的學長余正煌碩論題目、摘要都滿像的，既然他是國發所退休教授，應該去查一下林的論文有沒有什麼問題「我就到台大社科院圖書館找到這兩份論文，不看沒關係，看了就發現問題一大堆。」

杜震華指出，林智堅和余正煌的論文在研究概念及研究方法幾乎是一樣的，會有這個高的雷同，顯然是直接拿前面的檔案去修改，也就是所謂的「複製貼上」。不過林智堅沒有到百分之百抄襲，還懂得稍微簡化，使得通篇論文相似度只有九成。

然而，林智堅簡化的部分偏偏又是余正煌的參考文獻，也就形成了林的指導教授、國安局長陳明通所謂的「林智堅較有原創性」的說法。事實是林智堅不僅抄襲，還嫖竊了國外專家的說法，這是目前大家忽略的重點。

杜震華直言，這件事對台大傷害太大了，不過希望可以透過這次事件讓台灣的高等教育有一些反省，產生一些新的機制可以避免這種現象。

杜震華並透露，這樣的問題已經累積了20年，他在2014年提早退休，跟這件事情也有關係，因為他實在看不下去周遭有些同事，有少數幾個「老鼠屎」，把整個國發所跟台大給拖累了，像是陳明通一年可以指導10幾個學生，「我們實在受不了！」