台中市市長盧秀燕（右）、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左）。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕擁有極高支持度，被市民封為「媽媽市長」。盧表示，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅專程拜訪台中市政府，雙方針對台中與美國的經濟、文化、觀光交換想法，並探討未來台中與美國更多合作的可能性；盧也表示，美國職棒大聯盟（WBC）與世界棒壘總會（WBSC）近期宣布，明年將在台中舉辦「2023世界棒球經典賽 」，她也特別當面邀請孫一起觀賽。

盧秀燕今日在臉書發文表示，她與美國在台協會處長孫曉雅同為女性首長，以女性視角推動公眾事務，聊起天來格外有默契；他們同時對台中與美國的經濟、文化、觀光交換想法，深入交流也開啟未來台中與美國更多合作的可能性。

盧秀燕指出，台中市政府文化局彙整了台中人共同的美國記憶，出版《華美的跫音：1960年代美軍文化影響下的台中生活》一書， 映照台美文化相互交織的歷史底蘊，該也特別將此書致贈給孫曉雅。

針對書中內容，盧秀燕分享，裡面充滿老台中人的記憶，包括現在台中熱鬧的「美村商圈」命名就是來自「美軍眷村」，周遭華美街及中美街的路名，也說明台中與美國深遠的歷史緣分；美國的飲食文化，例如薔薇派與蘋果麵包，現在還是台中人喜愛的日常美食。

不僅如此，盧秀燕更強調，美國職棒大聯盟與世界棒壘總會最近宣布，明年將在台中舉辦「2023世界棒球經典賽 」。台中與美國一樣熱愛棒球，洲際棒球場更是國內首屈一指的國際級場館，故她當面邀請孫曉雅一起觀賽，期待明年順利成行，讓孫體驗台灣人熱血沸騰的棒球應援文化。