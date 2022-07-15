民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，國民黨立院黨團總召曾銘宗今（15日）表示，林智堅在擔任民進黨立院黨團總召柯建銘助理時，也擔任竹科研究的助理，已違反《公務人員利益衝突迴避法》，對此，柯建銘反酸，不懂法不要亂講，遺憾的是曾銘宗委員還是立委；他也呼籲，請相關人員自重，否則將採取法律行動。

柯建銘今透過臉書表示，敬告國民黨勿再惡意抹黑、胡說八道，不知法為何物！有關14日國民黨文傳會副主委林家興、桃園市議員參選人凌濤、舒翠玲及今天曾銘宗召開記者會惡意影射、抹黑，特此聲明，請相關人員自重，否則將採取法律行動。

柯建銘強調，30年來中華大學校方及任何一名教授，從未拜託過他，幫助取得政府標案或委託案。2007年科管局委託案，林智堅當時在自己新竹服務處當助理，考上中華大學碩士班，是事後才知也從未過問，只有鼓勵。

他說，不懂法不要亂講，遺憾的是曾銘宗還是立委，《公務人員利益衝突迴避法》直到2018年修法，才在第3條適用範圍中，加入第6項，也就是「各級民意代表助理」。

柯建銘批評，國民黨連立法時序都搞不清楚，何況他是2018年當時的立法推動者。請國民黨對桃園市的市政與市民的需求多一點用心，勿再用潑髒水、抹黑、惡意影射的手法來選舉。

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