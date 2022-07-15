海科館發現新手潛客，容易在舉手投足間，踢壞珊瑚等海中生物。（海科館提供／張志康基隆傳真）

海科館15日表示，近期發現潮境海灣海洋資源保護區內的大海扇、玫瑰珊瑚遭人為破壞，讓保護海灣生態的人感到痛心，海科館呼籲民眾正視，且希望從事水域活動的遊客，能夠自律，遵守無痕水域活動的原則。另外，主管機關基隆市政府表示，雖然有保育相關罰則，但執法卻有困難，未來潮境海灣潛水，將研擬以總量管制及申請制。

海科館指出，隨著天氣變熱、暑假到來及新冠疫情趨緩，潮境海灣從事海邊活動的人潮逐漸增加。據基隆市府設於海科館抽水站入水口的AI智慧燈桿紀錄，六月海況好的平日單日在220-250人次，假日單日可達700-900人次。

海科館除發現大海扇斷枝、玫瑰珊瑚花園被砸破了一個洞外，還從水中的直播鏡頭發現有潛水新手踢壞珊瑚，甚至是海科館的直播鏡頭。海科館館長陳素芬呼籲大家一定要無痕的進行水域活動，這也是水下生態旅遊的概念，活動後不應有任何生物受到損傷，生態要依然保持完整，才能讓潮境保育區的功能持續發揮。

主管機關產業發展處海洋及農漁發展科科長蔡馥嚀表示，依潮境海洋資源保護區管理辦法，破壞珊瑚及海扇的民眾，可依漁業法第65條第6款規定，處以新臺幣3萬元以上、15萬元以下的罰鍰。

不過蔡馥嚀坦承，由於執法困難，想要開罰並不容易，目前市府也正在研擬修改管理辦法，預計將會進一步管制潮境海域的潛水資格，預期將朝總量管制和配合申請制修訂。另外也會採取分區管制，沒有潛水證照的新手，不歡迎到保育區的珊瑚礁區。