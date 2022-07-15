南投草屯康建生技發生4死槍擊命案，檢警根據種種跡證鎖定李姓離職員工全力緝凶，全案朝預謀殺人方向偵辦。資深員警認為，李男槍枝來源應追查，且應快速逮到人避免他畏罪想不開，醫師則分析其可能有衝動型暴力人格。

彰化基督教醫院司法精神醫學中心主任王俸鋼表示，一般正常人對於憤怒的反應，通常是在發生之後會隨著時間慢慢淡化，為了很多年前的舊案而行兇，在一般心理學上並不合理，背後可能還牽扯其他複雜的人際、情感糾葛。

王俸鋼表示，台灣是槍枝管制嚴格的國家，若兇嫌持制式槍械而非改造槍械行兇，事前必須要詳細縝密計畫，罹患重大精神病患者，不可能單獨執行；因此懷疑其可能有衝動型暴力等人格上的問題。

他說，人的行為模式不容易改變，這種人格者其衝動控制不佳，遇到事情動不動就用暴力來解決，可從過去是否曾有衝動、暴力前科或相關暴力行為，或長期相同的模式來了解推測，比較能合理解釋其殺人動機與行為。

曾任職中打的資深刑警則指出，殺人不外乎情殺、財殺、仇殺3種動機，犯嫌通常可以迅速確認鎖定對象；李嫌多年來一直就住在霧峰區，距離生技公司騎車僅10分鐘車程，不排除犯案前早已多次前來埋伏探勘路線。

當年殺人未遂案件獲判無罪，李嫌或許認為同樣的模式，可以再複製一次，所以一樣蒙面犯案以及不斷變換交通工具，再以手機通聯脫罪，並找一個證人作偽證；但李嫌的身材魁梧、外型並不難辨認，所有被趕到廁所的員工都是目擊者，不可能沒被認出來。

李嫌失業三年多，行為、自尊受挫，可能會想起陳年宿怨而再度萌生仇恨與報復心理；當年司法審理期間，出庭指證者全被他冷血近距離開槍射殺；洪姓女課長案發後早已離職，警方私下研判李嫌可能想全力追殺洪女做最後一搏，若自知遭警方多組人馬荷槍實彈追捕，也不排除畏罪自我了斷，全案若要偵破恐得與時間賽跑。