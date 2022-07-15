18年來最血腥血案! 闖生技公司轟槍4死1重傷│中視新聞 20220715

南投縣草屯鎮發生半世紀來最駭人聽聞的槍擊命案，康建生技公司4人遭冷血行刑式槍殺，檢警鎖定離職的李姓兇嫌全力追緝，他在霧峰一處郊區鐵皮屋棄置機車逃逸後，仍在台中市內逃竄，刑事局中部犯罪打擊中心及台中市警方，一度發現他凌晨出現在大慶火車站身影，隨後跟蹤到中清路一段695號東京養身館，隨後進行圍捕，下午近2點時大批荷槍實彈警力將養身館包圍攻堅，順利將李嫌逮捕，起出三把長短槍及百餘發子彈，火力相當驚人，警政署長黃明昭也在現場坐鎮指揮。

56歲的李姓男子曾短暫在康建任職2年多，因不滿遭洪姓女課長從生產課調職園藝課發生衝突，甚至洪女下班後騎車半途遭人持鐵條打個半死，洪女一口咬定是李男所為，李男遭投檢依殺人未遂起訴，卻因提出完美的不在場證明，或法院判決無罪定讞。

生技公司4人遭行刑式槍決 殺手藏台中養生會館落網

南投4死血案槍手落網，藏匿中清路養身館遭重裝警逮捕。(張亦惠攝)

南投4死血案槍手落網，藏匿中清路養身館遭重裝警逮捕，警政署長黃明昭到場。(張亦惠攝)

南投4死血案槍手落網，藏匿中清路養身館遭重裝警逮捕。(張亦惠攝)

全案由南投地檢署指揮偵辦，刑事局中打一早大軍出動，兵分多路追緝李男行蹤；他槍殺5人後騎乘一名劉姓死者的機車逃離現場，警方循線找到他的機車，卻被李男兔脫，循線發現他曾在今天清晨6點多，搭乘計程車至台中市大慶車站，並在剪票口徘徊後離去，未進入月台搭車。

根據警方追查，李男騎車逃逸後，曾搭計程車、步行逃逸，且多次製造斷點，躲避追查，警政署長黃明昭表示，嫌犯犯案後從南投跑到台中。警方中午12點多已經開始部署，下午近兩點時警力攻堅進入，在台中中清路東京養生會館中將他逮捕到案，將帶回南投進行偵辦。

南投4死血案槍手落網 ，現身中清路遭重裝警力逮捕。(吳建輝翻攝)