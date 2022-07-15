彰化籃球委員會接手原桃園璞園隊參賽權利後，持續整合在地企業以及縣民支持，15日首先公布球隊隊徽及參賽隊名，第20屆SBL超級籃球聯賽將以「彰化柏力力籃球隊」名稱參賽。

柏力力公司是台灣柏釧企業股份有限公司關係企業，柏釧企業長期支持台灣籃球發展，已有贊助九太科技籃球隊，成為第19屆SBL超級籃球聯賽官方贊助商之經驗。而今年度中華隊參加各項國際賽事包括墨爾本世界盃資格賽第三階段、新加坡3X3亞洲盃、印尼亞洲盃男籃賽等，中華隊球衣上都可以看到柏釧「BC」標誌，對於台灣籃球的熱愛與支持，柏釧企業不遺餘力。

柏力力公司身為彰化在地企業，認同彰化籃委會以在地支持、培育新秀之兩大發展主軸，與彰化籃委會一起結合其他在地企業，並尋求地方政府及縣民之支持，共同為彰化縣打造首支SBL籃球隊，也同時為台灣籃壇培養更多優秀新生代球員。

柏力力今天也公布球隊隊徽，以鷹作為球隊代表LOGO，期待彰化柏力力籃球隊能振翅高飛，展現挑戰SBL強權的雄心壯志，期盼在賽場上打出拼勁與鬥志，讓年輕新秀可以從彰化開始展翅高飛。