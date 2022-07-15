周杰倫釋出新歌MV，赴Las Vegas取景拍攝。（杰威爾音樂提供）

周杰倫暌違6年推出的新專輯《最偉大的作品》，自8日展開專輯預購以來，數位專輯銷售截至目前已突破482萬張，實體專輯銷售突破19萬張，新歌同時在QQ音樂、酷狗音樂等各大數位音樂平台開賣，以單張30元人民幣（約台幣133元）估算，數位專輯粗估已銷售1億多元人民幣（約5億多元台幣），實體專輯則是1.32億台幣，粗估共吸金7億元台幣，成績亮眼，更是突破樂壇銷售紀錄。

他15日凌晨釋出〈還在流浪〉MV，當時在Las Vegas及棚內搭景完成拍攝，Las Vegas的深夜人潮較為稀少，閃爍的霓虹燈與內心的寂寥形成反差的美感，不知不覺就從深夜拍到天色微亮。MV中的周杰倫是一位旅人，用創作抒發情感、以寫信表達思念。特別的是，方文山親筆寫下「親愛的 你現在怎麼樣」等文字出現在這首歌曲的廣告畫面裡，用手寫的文字彰顯書信傳達的感情溫度。

周杰倫新專輯15日一推出，歌迷就迫不及待聆聽新專輯的所有歌曲，也紛紛發現專輯裡藏的彩蛋，其中「粉色海洋」這首歌的開頭出現了一段可愛稚氣的童音，「Hi~小妞！要上我車嗎？ 嗯~我很帥喔！準備好了嗎？ 要去兜風嗎？」萌翻眾人，眼尖的粉絲翻開專輯內頁的工作人員名單，赫然發現這首歌「O.S. -Romeo」， 昆凌也在IG上證實這段可愛奶音是來自兒子Romeo：「我們的臭屁meo。」暗藏驚喜彩蛋。