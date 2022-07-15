51歲的全球首富馬斯克（Elon Musk）日前爆出秘戀女下屬於去年生下雙胞胎，目前他一共跟3名女性總共育有9個孩子，而馬斯克的生父、現年76歲的埃羅爾（Errol Musk）似乎比親生兒子更猛，根據英國《太陽報》報導，埃羅爾和與小41歲的繼女賈娜貝祖登豪特（Jana Bezuidenhout）一共生了2個孩子。

埃羅爾與馬斯克的母親梅耶（Maye Musk）離婚後，又娶了寡婦貝祖登豪特（Heide Bezuidenhout）為第二任妻子，貝祖登豪特有2個小孩，其中一個就是賈娜，埃羅爾的第二次婚姻維持了18年。

令人訝異的是，埃羅爾竟然和繼女賈娜生了2個孩子，他們在2017年生下第一個兒子，女兒則在2019年出生，埃羅爾最近才證實有二胎的消息。埃羅爾強調，與賈娜生小孩「純屬意外」，兩人年齡差距太大，價值觀的差異也讓他們沒有同住。

2017年埃羅爾和繼女生子消息曝光後，連兒子馬斯克都非常生氣，父子關係降到冰點，他曾形容父親是「邪惡」、「可怕的人」，因為對他來說，繼妹竟然瞬間變成「繼母」。

對於兒子馬斯克和不同女子生下多名孩子，埃羅爾過去曾力挺表示，「人類在世上的使命，就是要繁衍生命。」