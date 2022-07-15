福爾摩沙廚藝協會安排6名料理大師呈現「抗疫時代的營養美食饗宴」。(中華醫大提供／曹婷婷台南傳真)

福爾摩沙廚藝協會今天安排「阿勇師」汪義勇等台南6位知名料理大師聯手獻廚藝，展示12道美味佳餚，6位大師選用食材和配料兼具營養價值及保健強身，呼應後疫情時代下，養生養身就從飲食營養做起。

由中華醫事科技大學食品營養系和福爾摩沙廚藝協會攜手舉辦的「抗疫時代的營養美食饗宴暨成果展」，今天在中華醫大登場，6位料理大師包括汪義勇、蕭宗隆、林志軒、黃茂裕、郭文明、郭育宏同台飆廚藝，展示12道融合營養、健康的食材與美食，令師生嘆為觀止。

6位料理大師呈現12道美食包括保康藥膳翠玉龍胎、保康藥膳豬羊變色、迎賓龍船T O R O冰雕拼、大鵬展翅大排翅鮮扣海鮮、龍騰虎耀圓雪魚佐香、高深莫測甲魚藥膳魚翅鍋等。

食品營養系系主任洪千雅帶領系上學生與6位料理大師學習認識食材的特性及營養價值。洪千雅表示，COVID-19疫情對全球人類健康威脅一直存在，除了透過打疫苗降低感染後轉為重症的風險外，提升個人免疫力也很重要。藉由這場大師齊聚飆廚藝，也期許學生從實務觀摩中學習，將食品營養的專業發揮到極致。