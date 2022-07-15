由旺旺中時媒體集團主辦，中華文創發展協會、技嘉科技、VEVEVERSE、easyNFTwallet協辦，金犢獎組委會、金手指獎組委會承辦的DS數位藝術獎於日前於第三十一屆時報金犢獎國際競賽的頒獎典禮上進行發佈，啟動儀式則由旺旺集團副董事長周錫瑋、新北市長侯友宜、世新大學副校長陳清河、臺北市廣告公會理事長盧炳勳、中國時報發行人王豐、總編輯王銘義、時報金犢獎執行長林淑黛共同為DS數位藝術獎進行啟動。

「DS數位藝術獎」，總獎金達70萬元。（圖／紀淵字創作）

執行長林淑黛於典禮上表示，元宇宙Metaverse的概念興起，推動時報獎組委會，把數字藝術帶進生活的決心，於是誕生了“DS數字藝術獎 ”。該獎項旨在建立WEB 3.0元宇宙產業發展平臺，透過國際賽事，孵化數字藝術，發掘及培養優秀的產業人才。鼓勵有志投入元宇宙發展的人士，實現創作自由，創意自由。與組委會一同打造元宇宙的新未來。

而關於DIGISOUL數字精神，組委會則表示，在人類演化的過程中，每一個時代都有不同形式的藝術浪潮和偉大創作。那股經典的力量就像是藝術的靈魂，像一個巨大的能量，貫穿至每個時代、每位創作者、每個藝術品。WEB 3.0的浪潮裏，在元宇宙理性思惟邏輯架構的演算法之下，原本冰冷的數字環境，什麼是動人的力量？數字藝術的靈魂是什麼？從何傳承？如何創新？DIGI SOUL 數字靈魂，是我們在溝通本次活動的主要精神，在數字藝術創作中，作品是不是有靈魂，這是最珍貴的，你的藝術創作必須是有靈魂、有情感的!我們將透過不同精靈的演示方式，喚醒創作者，找到數字作品動人的力量，我們在尋找數字靈魂夥伴 DIGI SOUL。

2022”DS數位藝術獎“徵件期限自即日起至10月20日止，總獎金高達70萬元，所有參賽作品均可角逐最大獎15萬元，參賽主題分為兩大主題，主題一為未來設計師的宇宙重啟計畫，主題二為看見東方美原創NFT圖像，作品形式更是涵括了繪畫、插畫、IP設計、數位元雕塑、數位元影像以及元宇宙數位元資產創作等不同面向進行徵集。此外，組委會還規劃了一系列的相關活動，包括數位創作公益公開課、元宇宙趨勢論壇、入圍者NFT上市工作坊，作品人氣票選、全球巡展等相關活動，皆歡迎有志者共襄盛舉。相關訊息可至DS數位藝術獎官網進行瞭解。（文/林洛安）