韓劇《非常律師禹英禑》描述同時擁有天才頭腦和自閉症譜系障礙的菜鳥律師禹英禑在大型律師事務所的生存記，甫播出就深受觀眾喜愛，收視率從第1集的0.948％開始，到昨（14日）最新播出的第6集全國9.6％，首都圈10.4％，每分鐘最高收視11.8％爲止，開播僅3週時間即上漲了10倍，在Netflix與韓國同日上線一星期立刻獲得包含台灣等8個亞洲市場的「本日Top10節目」冠軍，更在上週於全球累積2395萬個小時的觀看紀錄，獲得 Netflix Top10全球非英語影集排行榜冠軍，Netflix從原本提供10種語言字幕，特別新增歐洲、南美國家31種語言字幕，更傳出有美國製作公司已提出想要翻拍。

目前播到第6集，每集探討的法律案件皆不相同，不少故事都改編自真實案件，其中第1集的老夫妻傷害案件與第3集只有6歲智力的自閉症弟弟涉嫌暴力殺害親哥哥的故事，皆來自該劇的法律顧問之一、2016年出版書籍《為何我會替他們辯護》的作家，也是公設辯護人申珉容（音譯，신민용）律師所負責的真實案例。第1集的老夫妻故事出自於2013年所發生的真實案例，一位70多歲的老太太不堪丈夫長期家暴，且男方因老年癡呆症發作導致暴力行為更加嚴重，進而在意外之下用鐵製變壓器砸丈夫額頭，雖然被以殺人未遂起訴，但最後在當時負責案件的申珉容努力之下獲判無罪。第3集的6歲智力自閉症弟弟涉嫌暴力殺害親哥哥案件，則是改編自2015年兒子涉嫌毆打、殺害父親的真實事件，該事件亦在申珉容律師的協助下有著溫馨的結果。

除了精彩的法律案件之外，該劇能深受多國粉絲們的喜愛，最功不可沒的莫過於女主角朴恩斌自然生動的演技，當劇中真實呈現大眾對於自閉症的偏見與歧視時，不但沒有讓人感到不舒服，還會因為朴恩斌的詮釋不同於其他人之觀點，讓觀眾大為感動並深感認同，繼《雖然是精神病但沒關係》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》等主角設定為具有自閉症譜系障礙、亞斯伯格症候群特質的夯劇後，再度引起熱議，連金憓秀、鄭裕美、「防彈少年團」隊長RM、金世正等人都紛紛在社群發文應援加油，肯定朴恩斌的演技實力，也讓她的身價狂飆，廣告價碼從2億上漲至4億韓幣（約1000萬台幣）。《非常律師禹英禑》 每週三、四晚間9點半在Netflix與韓國同日更新。