球星與媒體記者在表演賽前先禮後兵。(黃及人攝)

為了迎接8月在台北、台中與高雄三地登場的「PUMA HOOPS CAMP籃球訓練營」，PUMA在15日特別找來李漢昇、呂冠霆、吳祐任、張傑瑋等球星跟媒體記者搶先體驗全新RISE NITRO專業氮氣籃球鞋，更上演一場別具生面的籃球對抗賽。

雖然只是一場球星對上媒體記者的表演賽，球星可是都在玩真的，不僅李漢昇頻頻展現三分神射能力，呂冠霆也在禁區屢屢賣高單打，不過最認真的還是即將參加SBL與PLG選秀的萬能科大外籍生張傑瑋，因為他不斷上演灌籃秀，簡直把表演賽當作個人秀。

下季將改披台灣運彩T1聯盟台南台鋼獵鷹球衣的李漢昇表示，穿上RISE NITRO專業氮氣籃球鞋打球的感覺很棒，球鞋的包覆性也很好，更對這雙球鞋大膽的配色感到驚艷，「就跟我剛加盟獵鷹感覺很新鮮，我本來就是很喜歡嘗試全新事物的人。」

「來自台南安南區的我，可以回到家鄉打球，且展現自己在外歷練所學的東西，感覺當然很好，」李漢昇說，「希望我在新東家可以帶來無論場上或場外的化學效應，我們目前還待在健行科大練球，直到下周開始就會回到台南主場開始玩全體訓練了。」

「PUMA HOOPS CAMP籃球訓練營」將從18日中午12點正式開始報名，預計到24日中午12點截止，至於訓練營的4個梯次分別是8月8日至12日中午12點到下午4點台北場、8月8日至12日晚上6點到8點台北場、8月15到19日晚上7點到9點高雄場、8月22日至26日晚上6點到8點台中場。