今天在大聯盟場上天使以2：3不敵太空人，他們在延長賽第10局丟分讓出勝利，此戰菜鳥投手德梅斯(Reid Detmers)表現還行，投6局失2分，而上一戰大殺四方的大谷翔平3打數有1支安打，並選到2次保送跑回1分，無奈整體打線仍相當低迷，近14場天使只拿3勝，都是靠大谷拿下，更難堪的是，除他之外隊內先發投手已吞下11連敗。

Sho Single✅

Shohei Ohtani singles against the Houston Astros in the third inning in Anaheim 😎

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大谷最近拉出個人先發投球6連勝，昨天再次幫助球隊止敗，不過今天他們又開始輸球，先發投手德梅斯首局就出狀況失掉2分，而3局時大谷敲出一壘安打，對方投手接連送出暴投和2次4壞保送，他直接回本壘幫球隊取分，4局大谷選到保送上壘，再讓隊友史塔西(Max Stassi)跑回第2分，追成2：2平手。

8局時維拉斯奎(Vince Velasquez)選到4壞上壘，隨即再盜上二壘得點圈，下一棒大谷遭敬遠，三度上到壘包，可惜沃德(Taylor Ward)被三振沒進帳分數。接著延長賽第10局太空人展開攻勢，潘尼亞(Jeremy Pena)敲出致勝安得1分，下半局天使打線吞下2K、擊出1次平飛球遭接殺，最終就以1分差遺憾輸球，盧普(Aaron Loup)承擔敗投。

Halos Tie Game✅

Shohei Ohtani walks. Max Stassi scores. Passed ball by catcher Martin Maldonado.

Astros 2 - Angels 2 Bottom 4th

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對天使來說近期沒大谷撐腰真的無法贏，從6月29日開始無緣連勝，近14場拿下的3勝全是靠大谷先發投球取得，此外天使先發投手除了大谷已吞下11連敗，不過今天的菜鳥先發德梅斯卻不是「戰犯」之一，曾投出無安打比賽的他在6月23日被下放小聯盟，或許這讓他逃過一劫，但本月8日及今天先發都沒吞敗。