連鎖餐飲集團王品(2727)看準韓式料理市場成長快速、年商機初估達90億元，歷時1年籌畫、攜手韓籍五星主廚孫榮共同打造新品牌「初瓦」插旗韓式料理，位於台北西門町的首店將於16日正式開幕，目標月營收達500～600萬元、3～4年全台展店達12家。

台灣人近20年對韓劇及韓式料理的喜愛度日益提高，據最新數據顯示，台灣韓國料理的市場營收初估高達90億元、近3年來韓式料理餐廳數成長達3倍。台灣有97.5％民眾喜歡韓式料理，其中7成民眾每月必吃1次以上，每週至少會吃1次以上亦有2成。

看準韓式料理吸客力強大，王品集團首次跨足韓式料理品類，特邀韓籍主廚孫榮擔任首席廚藝研發顧問，歷時1年籌畫新品牌「初瓦」，研發完成近60道菜色，主打泡菜鍋、原汁烤肉、半半炸雞等全球三大經典韓料，平均客單價約500～600元。

「初瓦」首店進駐台北西門町鬧區，全店109坪空間斥資1700萬元打造，設有104個座位及2個小型包廂。經營型態亦跳脫傳統韓式餐廳模式，首創日夜不同餐點與服務氛圍，白天供應多人套餐及單點，晚間9點則主打酒桌遊戲及布帳馬車美食。

王品休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，「初瓦」鎖定年輕族群，也是集團首家完整配置送餐機器人服務的品牌，首店月營收目標達500～600萬元，未來將以80～100坪的街邊店模式展店，初步規畫3～4年全台展店達12家。

吳憲政指出，「初瓦」為王品首度進軍韓式料理品類，7月1日試營運以來市場反應良好，後續將持續視市場反應彈性調整，如不排除進一步延長晚間營業時間、推出其他韓式料理品牌、或進軍百貨商場展店。