新竹市建華國中因教室量體不足，市府與教育部共同投入1.2億元，修復校內逾60年的「第一棟」教學大樓，並由全校師生共同參與投票改名為「墨霜樓」，目前工程進度98.74％，預計今年8月完工。

建華國中由於教室量體不足，為營造優質學習環境，由教育部國教署補助7128萬元，新竹市政府投入5172萬元，共計1億2300萬元，於校內新建4層樓、20間教室的教學大樓。

代理市長陳章賢指出，建華國中校園內已逾60年的「第一棟」教學大樓原規劃拆除重建，但2017年11月被核定為歷史建物，需進行修復再利用計畫，因此將其保留。

陳章賢15日到學校了解新建大樓狀況，包含一般教室、校史室、樓梯間與廁所等，也細心提醒冷氣管線要配合教室顏色及設計，給孩子舒適美觀的學習環境，並確認目前工程進度98.74％，預計於今年8月完工，迎接111學年新生入學。

市府工務處指出，新建校舍建築往南退縮，置入兩層樓高的透空風廊，高度尺度也呼應第一棟歷史走廊，與歷史建築共同圍塑人文中庭，做為校園的學習中心，建築同時往西退縮，與第二棟留設出活動穿廊。

建華國中校長黃信騰表示，新校舍由全校師生共同參與投票取名墨霜樓，盼學生都能好學不倦，並有理性思考能力，未來墨霜樓將包含3間辦公室、1間會議室、5間專科教室及11間普通教室，外觀素雅簡潔，也與現有校舍完美融合。