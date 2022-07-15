因看見創業青年的需求，宜蘭縣長林姿妙先前推動「宜！MBA」行銷學程，帶領宜蘭創業青年們建立跨域合作串連，克服創業上的各種挑戰，如今第一期專班結訓囉，二期進階專班開始受理報名。她也喊話宜蘭在地青年趕緊手刀報名吧，成為青年朋友的最強後盾。

談到「宜！MBA」行銷學程，林姿妙說，帶領宜蘭創業青年們建立跨域合作串連，克服創業上的各種挑戰，30個青年店家、經歷為期2個月的密集課程，「宜！MBA行銷學程」第一期專班結訓囉，青年人的創意與巧思，透過互動過程和夥伴交流，激發出不一樣的靈感與突破，逐步裝備基礎行銷與展售能力，以充足的實戰力迎戰現今全通路銷售的環境。

自109年成立青年事務科以來，林姿妙表示，縣府持續推動各項青年發展服務，其中青年創業輔導，除了持續透過專人/專案/專家「三專」整合式服務陪伴創業青年，提供最有幫助的各種資源協助。未來我們更會辦理職人聚活動、主題講座、創業工作坊、開箱宜蘭、創業論壇等多元培力活動，透過各種不同型態方式讓創業夥伴建立連結，進而形成宜蘭的共好共創團隊，陪伴每位少年頭家穩健走在創業路上。