國內新冠疫苗完整接種率已達8成5，追加劑接種率也突破7成。中央流行疫情指揮中心表示，為鼓勵民眾盡速完成疫苗接種，中央健保署、衛福部資訊處及疾病管制署合作，已於6月24日起在健保TOCC查詢系統增列「COVID-19疫苗接種紀錄」。指揮中心發言人莊人祥說明，主要目的是幫助醫事人員快速辨識就診病患是否完整接種疫苗，可以做適度提醒及提供接種建議。

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，國內COVID-19疫情仍持續，國際Omicron新型變異株繼續發生，對社區造成威脅，疫苗接種是避免COVID-19感染及降低因感染造成之重症、住院或死亡風險最有效的方法，衛生福利部中央健康保險署與衛生福利部資訊處及疾病管制署合作，自今(2022)年6月24日起於健保醫療資訊雲端查詢系統各查詢管道之TOCC查詢視窗顯示「個案COVID-19疫苗接種紀錄」。

指揮中心說明，為利醫事人員快速辨識就診病患是否已完整接種COVID-19疫苗，鼓勵未完整接種民眾儘速接種，並提供民眾後續接種建議或安排接種事宜，健保署於健保TOCC查詢系統提示視窗中顯示全國民眾於我國境內接種COVID-19疫苗紀錄，包含各劑別之「接種日期」及「疫苗廠牌」，供醫事人員參考，不包含民眾於境外接種COVID-19疫苗資料。

指揮中心指出，民眾可至「COVID-19疫苗接種院所」網頁，運用各地方政府衛生局提供之「COVID-19疫苗接種院所資訊」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，或參考各縣市衛生局網頁彙整之合約醫療院所接種資訊，挑選方便的接種地點就近接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗時，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並向醫護人員說明過往疫苗接種史，以利醫師評估。如近期身體狀況或慢性病情不穩定，請於身體狀況較穩定後再前往接種，接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清原因。