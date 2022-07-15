侯友宜和小朋友組裝畫畫機器人。（王揚傑攝）

侯友宜與小朋友們完成畫畫機器人。（王揚傑攝）

玩具銀行辦理玩具醫學院夏令營。（王揚傑攝）

新北市玩具銀行「玩聚窩」辦理玩具醫學營，利用廢棄玩具重新組裝出新的玩具，新北市長侯友宜今（15）日到場與小朋友攜手做出會畫畫的機器人，小朋友們直誇侯市長「很厲害！」，侯友宜則被小朋友的伶牙俐齒逗得開懷大笑。

侯友宜指出，新北市玩具銀行透過物流中心、玩具車及玩聚窩等方式提供服務，落實環保造福弱勢及偏鄉學童，將玩具價值極大化，也讓孩子們的童年更精采。去年回收35公噸的玩具中就有超過2公噸的損壞玩具，因此在今年開辦了「玩具醫學院」系列課程，號召更多小朋友學習修復玩具的基本功。

侯友宜與小朋友們一起組裝畫畫機器人，他表示，自己兒時常用木頭或竹子做玩具，今天的體驗讓他彷彿回到童年，修復玩具的過程樂趣滿滿，能夠愛護地球、將修好的玩具送給有需要的人，與更多人分享這份愛。

新北市社會局表示，本期玩具醫學營自7月14日起為期3天在玩聚窩辦理，透過社福機構邀集15位小朋友成為玩具醫生。在營隊落幕後，台灣玩具圖書館協會將持續辦理課程，也可查詢協會網站觀看相關影片自學。