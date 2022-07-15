民進黨新北市長參選人林佳龍，與妮可醬樂團主唱Sandra在Podcast談論女性凍卵議題，拋出女性可向市府申請3萬元一次性的凍卵補貼，往後3年也可申請一年5000元的卵子保存補助的政策牛肉，這是他今年6月爭取參選台北市長時端出的政策牛肉，如今複製到新北。

林佳龍認為，凍卵是現代女性面臨職場、經濟壓力下，可能有晚婚現象，但又能掌握身體自主權的一種作法。但凍卵一次的手術費約要10萬元，之後每年的保存費也是開銷，在政府鼓勵生育的目標前提下，如何透過政策來協助就更很重要。

林佳龍提出，女性可向市府申請3萬元一次性的凍卵補貼，往後3年也可申請一年5000元的卵子保存補助，可以減輕更多女性的負擔，而不是將政策限縮在只有不孕症的婦女才可申請。Sandra也認同，如果政策上有給予一些補貼的話，絕對是女性在執行凍卵手術上的誘因，這在整套生育政策上是很正確的方向，也是很好的起點。

林佳龍表示，台灣現在高齡化、少子女化的現象同時發生，夾在中間的年輕人非常辛苦，一代人要養三代人，這種時候國家的政策就應該出來協助，婚、生、養、育都要串連起來，才會讓台灣的年輕人敢結婚生子、成家立業。