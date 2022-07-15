中鋼(2002)周五召開一一一年八月份內銷鋼品盤價會議，月盤產品基價平均調降5.61%，呈現連3跌，協助客戶克服本波鋼市亂流，在上游供給與下游庫存兩端調節均衡後，順利引領鋼價加速落底，以迎接「金九銀十」鋼市傳統旺季來臨，充分掌握反轉向上的成長動能。

中鋼八月份各項鋼品內銷基價調整金額，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料)、熱軋鋼捲(一般料)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)、電磁鋼捲(中低規、高規)每公噸下跌2000元，電鍍鋅鋼捲 (抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)每公噸下跌1500元，熱軋鋼捲(API)每公噸下跌1200元。

全球壟罩高通膨陰霾，主要經濟體加大升息力道，壓抑市場交易動能走弱；大陸逐步放寬疫情封控措施，惟經濟復甦力道不如預期；歐美各國加重俄羅斯能源、貿易制裁，均對全球經濟造成負面影響，國際貨幣基金(IMF)示警未來全球經濟可能出現衰退風險。近期國際地緣政治動盪擴大，俄烏戰爭未歇，今年冬季歐洲乃至全球恐面臨能源供應短缺之苦，另新興國家深陷債務危機，東亞政經局勢緊張，致市場信心更趨保守觀望。台灣受全球經濟放緩影響，行政院主計總處下修台灣今年GDP成長率至3.91%，惟國內產業競爭力強勁，高居全球供應鏈關鍵地位，加上外銷出口及投資表現相較他國穩健，將可降低全球經濟波動所帶來的風險。

美國聯準會(Fed)持續貨幣緊縮政策，催生強勢美元與高利率環境，限縮全球經貿動能，終端消費支出預期減少，導致製造業景氣下滑，上下游產業面臨需求不振與庫存調整的雙重壓力。前波俄烏戰爭恐慌性超額追補庫存，需求提前釋放；今年五月以來，國際原油、煤鐵原物料、基本金屬等大宗商品價格自高點急劇回落加上新冠疫情仍舊反覆、歐美暑休及季節性因素影響，大幅削弱鋼需成長動能。

煤鐵行情方面，鐵礦砂近期報價跌至每公噸105美元，澳洲煉焦煤出口價格也同步下滑至每公噸245美元左右，由於國際鋼價缺少原料支撐力道，歐、美、亞洲等地區大宗熱軋產品嚴重超跌至一年多來新低點，如美國鋼廠指標熱軋出廠價自今年四月高點至今已跌破每公噸1000美元，另大陸寶武、鞍本及越南河靜鋼廠連袂下調八月盤價每公噸50~100美元，期加速鋼價往下尋求底部支撐。

因應終端需求低迷與下游產業去庫存壓力，且多數鋼廠為擺脫瀕臨虧損的窘境，各國鋼廠同步啟動減產、檢修計畫。大陸自六月中下旬起有多座高爐進行檢修，歐洲龍頭ArcelorMittal暫停法國一座高爐的運轉，日本製鐵的名古屋三號高爐延後重新點火，印度及東南亞鋼廠亦同步規劃減產。隨著鋼市供需狀況調整得宜以及各國推動貨幣財政及基礎建設政策奏效下，預期全球鋼市將可迎來觸底反彈的契機。

國內市場陸續遭受大陸、韓國、印度及俄羅斯等進口料在短時間內以極低價格搶單擾市，用鋼產業飽受嚴重打擊，導致下游流通行情出現倒掛現象，並面臨轉嫁不順甚而虧損的經營困境。中鋼考量為消弭低價進口鋼品對鋼鐵市場的威脅及有效降低業者進料成本，以全力提升客戶接單競爭力為優先，本次八月份盤價仍以「順勢、合宜」的一貫訂價原則，積極對應市況變化調降(每公噸1200~2000元)，並搭配多元配套方案，冀能協助客戶克服本波鋼市亂流，在上游供給與下游庫存兩端調節均衡後，順利引領鋼價加速落底，以迎接「金九銀十」鋼市傳統旺季來臨，充分掌握反轉向上的成長動能。中鋼八月份月盤產品基價平均調降5.61%。