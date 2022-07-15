全新古風二次元武俠動作手遊《指劍江湖》宣布將於今年開啟台港澳服務，今（15）日公開首波沉浸式預告片及遊戲玩法介紹，帶領玩家搶先一睹電影級聲光動畫與豐沛劇情結合的武俠世界。

《指劍江湖》電影式預告PV（真實遊戲畫面）

《指劍江湖》是由西山居研發，遊戲新幹線取得台港澳代理營運，本作承襲劍網3世界觀，延續大唐時期的故事脈絡，有別於大多數武俠遊戲的快節奏養成，《指劍江湖》更注重於打造深入劇情的沉浸體驗，精心製作大量動畫演出，讓玩家可以隨著每一個文字、每一段音樂及影片，感受遊戲中角色的人性交互與江湖情仇，生活中有很多的喜怒哀樂，《指劍江湖》希望帶給玩家可以投射情感的一片天地。

《指劍江湖》沉浸式宣傳影片「俠」（真實遊戲畫面）

遊戲新幹線總經理張益民表示：「雙方過往即合作過多款產品，很高興這次再度攜手引進《指劍江湖》，研發團隊對於《指劍江湖》產品刻畫的用心，不僅設計了豐富的玩法及劇情動畫，甚至還加入不少巧妙的彩蛋互動，帶來更多趣味探索的元素，相信將能帶領玩家體驗全新古風二次元武俠遊戲的獨特魅力。」

經典突破，沉浸式武俠新體驗

《指劍江湖》承襲自劍網3世界觀，研發團隊改以古風二次元美術畫風塑造全新形象，突破以往一貫的寫實風格，延伸服務至更廣泛的用戶族群，挑戰創新詮釋的武俠體驗。在故事演出的呈現，不同於其他作品僅有單一角色劇情，而是將每個門派故事分別呈現，讓玩家可以獲得獨立完整的劇情體驗，更加融入角色和情節之中，感受製作人員想要傳達的意境與人物設計的巧思。

《指劍江湖》採橫向3D動作RPG玩法，跳脫武俠MMORPG的框架，降低過往較為依賴自動尋路和戰鬥輔助的遊戲方式，更著重由玩家自己操控移動出招，暢快闖蕩縱橫無盡的武俠大世界。此外，《指劍江湖》擁有多樣化的競技玩法，除了傳統的單挑對戰，還有公平抗衡的MOBA模式，更能貼近現今玩家對遊戲的需求與期待。

在《指劍江湖》中，玩家扮演的將不再只是自創角色，更能化身劍網3 IP之下的各路英雄俠客，從多個門派及江湖勢力中自由選擇，以不同俠客的角度來體驗軼事，遊戲中也將重現劍網3經典劇情，結合沉浸式動畫演出和多角度的運鏡，重回過去未曾所見的武俠故事。

【門派俠客，自由選擇扮演】

【團隊秘境，共同迎戰強敵】

【江湖論劍，決戰武林之巔】

【公平競技，MOBA對戰】

【名劍大會，切磋爭英雄】

【光舞弄影，豐富場景變化】

【光舞弄影，豐富場景變化】

【優美風景，江湖任遨遊】

社群啟動，先行曝光遊戲內容

《指劍江湖》除了搶先揭露玩法資訊之外，也已開啟Facebook官方粉絲團並陸續推出一系列活動，首波登場的「指劍初開，引我俠心共創江湖」，將透過多段沉浸式的劇情影片重回大唐時期的江湖，玩家只要分享影片並留下自己的想法，就有機會抽到限定周邊免費帶回家。