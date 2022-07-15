中央流行疫情指揮中心15日公布桃園新增2711例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較昨14日2813例，桃園疫情單日下降3.63％，其中65歲以上個案占8.01 ％、18歲以下個案占20.47 ％；而全國今日則是新增2萬5223例，較昨日2萬7597，下降8.60 ％，呈現緩步下降趨勢，顯示疫情已經逐漸收斂。

王文彥提醒，國內新冠肺炎疫情近期逐漸趨緩，因此宴席聚會活動也隨之增加，但台灣鄰近國家近期BA.4及BA.5病例數持續增加，民眾仍須謹慎配合指揮中心的防疫措施，除符合例外情形及外出時有飲食需求得免戴口罩，外出時仍應全程配戴口罩，特別要注意的是，宴席間目前依照規定仍不得逐桌敬酒敬茶，若是違反上述措施，將依法裁處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

王文彥指出，COVID-19疫苗接種是避免確診後感染重症或死亡風險最有效的方法，籲請尚未完全接種疫苗的民眾，儘速完成接種，保護自身及親友健康。中央年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩的政策，即將在7月31日截止，請尚未完成接種疫苗的長者把握機會，踴躍接種，市府後續也將評估接種狀況，再推出接種專案，持續提高市民的保護力。

王文彥說明，桃園市居家照護目前在案數共2萬1247人，市府將持續加強醫療照護品質；確診民眾也可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物。截至7月14日，桃園的專責ICU開設42床、收治34人、ICU空床數8床，專責病房600床，收治199人；收治比率33.2 ％，空床數401床。