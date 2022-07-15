民進黨提名總統府副祕書長李俊俋，參選年底嘉義市長，蔡英文總統今頒授李俊俋「二等景星勳章」，並表示，李俊俋卸下職務是為了台灣的發展、為了服務更多人。擁有行政、立法完整歷練的李副祕書長，一定能為台灣帶來更多的進步。

此外，總統也表彰李俊俋對國家社會的貢獻與付出，並期勉未來繼續貢獻專業，一起為台灣創造更好的未來。

總統致詞時指出，李俊俋副祕書長是跟她一起打拚的老朋友，也是重要的工作夥伴。在不同公職崗位上認真專業的表現，大家都有目共睹，所以特別聘請擔任總統府副祕書長。

總統提到，這段時間以來，李俊俋的責任非常繁重，督導原轉會、元旦及國慶等重大活動，並也都全力做到好；也是總統府內的防疫長，不僅為我們緊盯疫情，注意防疫工作，更是非常關心同仁的健康。

總統表示，今天透過頒授「二等景星勳章」，感謝李副祕書長的辛苦付出，並祝福心想事成，繼續貢獻專業，一起為台灣創造更好的未來。