中鋼今(7/15)日開出8月份鋼品盤價，平均調降5.61%，已連續第3個月調降；全球壟罩高通膨陰霾，美國聯準會(Fed)持續貨幣緊縮政策，催生強勢美元與高利率環境，使限縮全球經貿動能，終端消費支出預期減少，導致製造業景氣下滑。

亞洲方面，因應終端需求低迷與下游產業去庫存壓力，並擺脫瀕臨虧損的窘境，各國鋼廠同步啟動減產、檢修計畫，中國自六月中下旬起有多座高爐進行檢修，印度及東南亞鋼廠亦同步規劃減產，寶武、鞍本及越南河靜鋼廠連袂下調八月盤價，中鋼公司考量有效降低業者進料成本，全力提升客戶接單競爭力，並配合大環境行情，再次大降國內鋼品盤價。

中鋼8月盤價，包含熱軋鋼板、捲(一般、軋延料)、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)、電磁鋼捲(中低規、高規)皆跌2000元/噸，電鍍鋅鋼捲(抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)皆跌1500元/噸，熱軋鋼捲(API)跌1200元/噸。(商品行情網)