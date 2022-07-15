有些人7月時工作運不佳，碰到不少大問題，甚至是難以解決，不過8月可能是翻身的契機。《靈匣網》近日分享5個在下個月會有貴人運的星座，尤其在事業方面，他們有望獲得蓬勃發展的機會，例如牡羊座可以獲家人支持，而天秤座則是受主管肯定。

1.牡羊座

牡羊座在事業上最大困擾，就是沒有家人支持，對他們而言，只要有家人支持與理解，不管工作有多辛苦，都會義無反顧地堅持下去，無奈他們做的事一直不被家人理解，甚至因此抑鬱寡歡，不過到了8月會出現轉機，家人可能會嘗試了解，牡羊座此時需有耐心，詳細地將自己的工作內容講給家人聽，還有其中的利害關係。

2.巨蟹座

巨蟹座家庭事業兩頭燒，在今年7、8月時，工作上會遇到大麻煩，使他們變得有些萎靡不振，所幸8月下旬，他們會獲得愛人的幫助，在對方的開導下，不僅能將問題完美解決，他們的心扉也會被打開，與愛人的關係更加親密，也因為問題被解決了，他們會獲得主管賞識，升職或加薪的機會自然也會提升。

3.處女座

處女座個性龜毛又要強，在事業裡他們雖然人際關係普通，但因為業務能力佳，受到主管喜愛，就算他們不討人喜歡，主管依舊會重用他們，在7月時他們會遇到難題，而且不只要靠自己的努力，還需同事的幫助，在大家共同努力下，8月時問題就能迎刃而解，建議處女座多與同事培養感情，才能幫助事業長遠發展。

4.天秤座

天秤座的情商和智商都很高，在工作裡他們是老好人，不僅與同事交情好，和主管的關係也不錯，在8月時他們會獲翻身機會，因為平時工作非常努力，且人緣又很好，再加上獲主管的認可，讓他們在工作上如魚得水，甚至有機會接下重要項目，天秤座要好好把握這次機會，不要產生不該有的心思，未來才會更加光明。

5.水瓶座

水瓶座的事業運一般，人際關係也不錯，但工作能力卻不佳，因此想要獲得升職機會，可說是非常渺茫，不過到了8月，他們在事業方面會有小起色，但需要與朋友溝通與幫忙，才能讓工作進行的更順利，不僅能為自己提供機會，也不須花太多努力，就能達到事半功倍的效果。