荷蘭的導航和數位地圖公司TomTom周五表示，由於較高的通膨和供應鏈吃緊，該公司第二季虧損高於預期。

該公司的客戶廣泛地分布於汽車製造商和全球頂尖科技公司。TomTom第二季營業虧損為5550萬歐元(約5570萬美元)，表現劣於分析師平均預測的2000萬歐元虧損。

總部位於阿姆斯特丹的TomTom也重申了2022年營收前景，為4.70億至5.10億歐元之間，但是警告仍存在俄羅斯入侵烏克蘭和通膨增加帶來的不確定性。

TomTom在聲明中表示，這些可能影響到供應鏈、成本水準、總體經濟活動，以及該公司負債表的價值。

該荷蘭公司的大客戶包括福斯集團、雷諾汽車、Uber、微軟，而這些公司一直受到晶片短缺的衝擊，並迫使例如汽車製造商減產，因此也進而影響TomTom業績表現。

TomTom此前表示，六月將啟動地圖部門的重組，該重整計畫也將對該季的營業費用產生3100萬歐元的影響。

TomTom第二季淨虧損為5500萬歐元，高於分析師預測的3500萬歐元淨虧損；營收則一致於預測的1.33億歐元。