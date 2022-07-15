全台各地的觀光景點附近時常可見有攤販在賣小吃、特產或水果，近日網友發現有重機辣妹在路邊兜售「香酥花生」，且穿著火辣超有誠意，讓網友全都歪樓直呼「揪團買花生」，而隨著辣妹身份被起底，IG也跟著曝光！

網友在臉書「騎車環島趣」社團曬出照片寫道：「現在賣花生都這麼拚了，騎重機去坪林賣？」照片中長髮正妹站在重機旁，一人手拿罐裝花生、一人拿著寫著口味的看板一同販售，雖然身穿外套，但內搭小可愛，露出白皙深溝，胸前的貓咪刺青令人印象深刻，好身材一覽無遺，路過的民眾大飽眼福。

重機辣妹周妍坪林火辣賣花生。（圖／翻攝自「騎車環島趣」臉書）

其中一名胸口有刺青的妹子正是重機辣妹周妍，她也在IG曬出自拍照寫道：「今天在坪林牌樓當小販賣花生，感謝購買」，網友見狀也紛紛表示「這花生很辣哦」、「喚醒了我吃花生的強烈慾望」、「感覺很香，我說花生」。

重機辣妹IG曝光，曬出自拍照秀好身材。（圖／周妍IG）

周妍也在IG表示，沒覺得自己年輕貌美，也沒隱藏自己是兩個小孩的媽，穿著一直都是比較露的風格，只是單純的穿平常的衣服，做自己想做的事，請酸民放過她。此則po文一出，眾網友心疼不已，為她加油打氣、希望她能繼續辣下去。