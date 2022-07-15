據美媒引述消息來源指出，大陸專業機構正在考慮近期取消已經持續將近兩年的對澳大利亞煤炭的進口禁令。根據彭博引述消息來源指稱，中方該想法主要是基於對西方主導的對俄羅斯能源制裁可能產生的溢出效應，擔心隨著制裁俄羅斯效應的擴大，國際能源競爭將會加劇，進而導致印尼等大陸主要煤炭供應國的供應可能會發生變化，甚至指出相關政策建議將很快遞交具決策權利的高層領導。

根據VOA美國之音報導，今年5月澳洲新政府上台以後，中澳雙邊官員接觸增加，相互透露出希望改善雙邊關係的跡象。上週澳洲外長黃英賢和大陸外長王毅舉行了2019年以來兩國最高外交官之間的首次會晤，大陸方面也明確表示，希望兩國關係重回正軌。

另據中國煤炭資源網報導也提及，取消對澳洲的煤炭進口禁令消息最近已有流傳。而此次王毅與黃英賢在印尼峇厘島的會晤更增加傳言的可信度。

回顧去年大陸因煤炭短缺發生大規模的「拉閘斷電」，除造成巨大經濟損失也引起輿論反彈，背後原因之一就是抵制澳洲的煤炭進口。而澳洲的煤炭價格和品質比大陸所進口的其它國家煤炭具有明顯的優勢。

另據路透社消息，當大陸可能取消對澳洲煤炭進口限制的消息出來後，澳洲煤炭生產商的股票也出現一波上漲，漲幅在6到10％之間。