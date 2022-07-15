據統計，每年約有15萬人在噪音性危害場所內從事工作，長期性的工作恐造成暫時性或永久性聽力損失，而要減少噪音的首要就是從噪音源著手，但勞動部勞動及職業安全衛生所副研究員李昆哲表示，機具噪音除了空氣傳導外，也有部分為透過結構振動噪音，此時就要透過「減振處理」來降低噪音。

據2020年職業傷病治年報統計指出，歷年最常見的職業病通報就是噪音性聽力損失、約占總通報量的44.3％，其中又以製造業為主要通報的行業別。

李昆哲說，過去職場噪音問題的改善技術上，多著重於降低空氣傳導的噪音，如利用隔音材料針對噪音源進行遮蔽及阻隔等，但設備運轉經由結構體所產生的振動噪音卻常被忽略，導致整體降噪效果不彰，建議於噪音問題診斷與評估時，也應注意噪音可能的傳遞路徑，才可有效達到噪音控制的目的。

勞安所整理4大類型的結構振動噪音改善措施，包括利用適當的隔振器對機具進行減振處理；運用阻尼材料降低機具或結構表面因振動所產生的噪音；運用金屬彈簧或橡膠等材料，降低管路與牆面的剛性連接；透過強化樓板剛性或增加支撐性，加強對重機具設備的隔振效果等方式，才能達到抑制結構振動噪音的效果。

勞安所職業衛生研究組組長劉立文說，曾有廠商原本的環境作業超過100分貝以上，但實施減噪及減振處理後，一口氣下降20至30分貝，讓廠商十分有感。